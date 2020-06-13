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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جمال محفوظ يطلق مبادرة لدعم مصابى كورونا فى الحجر المنزلى

السبت 13/يونيو/2020 - 05:44 م
جمال محفوظ، أمين
جمال محفوظ، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان المصري
محمد الشريف
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أعلن جمال محفوظ، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان المصري، عن إطلاق مبادرة لدعم مصابي كورونا في الحجر المنزلي بنطاق مركز ومدينة قليوب، وذلك انطلاقًا من المسئولية المجتمعية تجاه الوطن، وإيمانًا بأن مكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" تتطلب التكاتف مع جهود الحكومة فى احتواء هذه الأزمة الطارئة.

وقال "محفوظ" إنه يتكفل بتوفير أجهزة التنفس "نابوليزر" للمرضى والمحتاجين، وتوفير أنابيب الأكسجين للحالات الأكثر صعوبة، والأدوية المطلوبة للحالات المصابة والتي ستخضع للعزل المنزلى، مع تزويد أسر المصابين بمواد غذائية لدعمهم أثناء الظروف الحالية، بالإضافة للتواصل تليفونيًا مع الحالات على مدار 24 ساعة وتقديم الخدمة والرعاية الصحية لهم عقب توفير الأدوية لهم (فريق طبي متطوع).

وأضاف "محفوظ"، أنه خصص رقم واتس آب (01029008181) لاستقبال بلاغات واستفسارات المواطنين لدعم مصابي كورونا في الحجر المنزلي، وربط كل المرضي وذويهم في المبادرة، حيث يقوم المريض بإرسال متطلباته واحتياجاته ويقوم مكتبي لخدمة المواطنين بتوفيرها، دون الحاجه للاختلاط أو النزول من المنازل خشية نقل العدوي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية، نجحت الفترة الماضية في التعامل مع الأزمات الطارئة مثل الأمطار، وفيروس كورونا بنجاح، لافتًا إلى أن إدارة الأزمات، أثبتت قدرة الدولة المصرية على مواجهة أي تحديات قد تعرقل مسيرة التنمية.

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