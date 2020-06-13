أحمد الشامي ينشر صورة من الذكريات مع فريق «واما»

شارك الفنان أحمد الشامي متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة من الذكريات، ظهر فيها برفقة فريق "واما".وعلق "الشامي" على الصورة قائلًا: "إخواتي اللي اتربينا مع بعض وكبرنا سوى ونجحنا سوى وكل واحد فرح لنجاح التاني وفي ظهر بعض".وشارك أحمد الشامي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة ثانية"، مع الفنانة ياسمين صبري.وقدم فريق "واما" مؤخرًا فيديو كليب "على فكرة" لفريق واما، من كلمات تامر حسين، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع نادر حمدى، وتم تصويرها فى إسبانيا ومن إخراج John perez.ويُعد الكليب هو الثاني لواما من ألبوم "الصيف ابتدى"، حيث تم طرح من قبل كليب "شمس بحر"، من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع موسيقي وميكساج نادر حمدي، وإخراج John perez.