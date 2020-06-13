فرنسا تفتح حدودها تدريجيًا مطلع يوليو

أعلن وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان جان إيف لودريان وكريستوف كاستانير، في بيان مشترك، أن فرنسا "ستُفتح تدريجيا حدودها الخارجية" أمام الوافدين من الدول الواقعة خارج فضاء شينجن، اعتبارًا من الأول من يوليو.وأكد الوزيران الفرنسيان، أن القرار اتُخذ بناء على توصيات اللجنة الأوروبية المقدمة الخميس، موضحين أن "هذا الفتح سيحصل بشكل تدريجي ومتفاوت بحسب الوضع الصحي في مختلف الدول الأخرى ووفقًا للشروط التي تمّ تحديدها على المستوى الأوروبي حتى الآن".وسيُسمح للطلاب الأجانب أيا كانت الدول التي يأتون منها، بالدخول إلى فرنسا وستُعطى الأولوية لمعالجة طلبات تأشيراتهم وإقاماتهم.في ما يخصّ الحدود الداخلية الأوروبية، أكد وزيرا الخارجية والداخلية أن فرنسا سترفع اعتبارًا من 15 يونيو عند منتصف الليل كافة القيود على التنقل المفروضة للحدّ من تفشي وباء (كوفيد-19).