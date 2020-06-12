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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سخرية واسعة لاستعانة أردوغان بمصارع سابق لإنقاذ الاقتصاد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:44 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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سخرت المعارضة التركية من تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المصارع الرياضي السابق حمزة يارلي قايا، عضوًا بمجلس إدارة بنك الأوقاف الحكومي، واعتبروا أن أردوغان وضع المصارع في هذا المنصب لتخويف من يعتقد أنهم يتآمرون على الاقتصاد التركي.

وذكر موقع «تركيا الآن» أن نائب حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه، علّق على القرار عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: "عيّن رئيس الجمهورية المصارع السابق حمزة يارلي قايا، عضوًا في مجلس إدارة البنوك الأوقاف الحكومي، لينصب الفخ لمراكز القوة الخارجية، خاصة هجمات لندن المركزية".

وتابع ساخرًا: "هنيئًا لك، لن تجرؤ الآن القوة الخارجية على مهاجمة اقتصادنا بالطبع".

يذكر أن الاقتصاد التركي يشهد حالة من الانهيار في ظل سياسات أردوغان وصهره وزير الخزانة المالية بيرات البيرق، إذ تزايدت معدلات البطالة والفقر والاقتراض، مما جعل خبراء الاقتصاد يؤكدون أن تركيا ستشهد أزمة اقتصادية كبيرة لم تشهدها من قبل، والآن يعين أردوغان مصارعا سابقا، عضوًا في مجلس إدارة بنك الأوقاف الحكومي، ما أثار السخرية، إذ إن أردوغان سيحتمي في هذا المصارع لتهديد كل القوى التي تهدد الاقتصاد التركي، كما يزعم.

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