ضبط صاحب شركة عقارية استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين بالمنوفية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية من القبض على صاحب شركة عقارية لقيامه بالنصب على عدد كبير من المواطنين، حيث قام بجمع مبالغ مالية منهم بغرض بيع وحدات سكنية لهم في الأبراج التي تقوم شركته بإنشائها، وهي شركة للاستثمار العقاري والتنمية بشبين الكوم، بغرض الاستيلاء عليها لنفسه.تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن مباحث الأموال بقيادة العقيد محمد كوينة رئيس مباحث الأموال العامة بالمنوفية، من إلقاء القبض على "عماد.م.س.ع.ز" مالك شركة عقارية بشبين الكوم، بعد شكوى عدد من المواطنين بالنصب عليهم من مالك الشركة بغرض الحصول على شقق في الأبراج السكنية ولم يقم بتسليمها المواطنين.حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة شبين الكوم أمرت بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وترجع الأحداث إلى قيام مالك الشركة بالنصب على المواطنين بغرض شراء شقق في أبراج سكنية لم تكتمل والبعض منها لم ينشأ من الأساس، وقيامه بالتوسع في ذلك وأخذ مبالغ مالية من المواطنين لكسب ثقتهم عن طريق بناء دور واحد أو اثنين في كل برج سكني.وتمكن المتهم من النصب على أعداد كبيرة من المواطنين، وحصل منهم على ما يزيد على 50 مليون جنيه.