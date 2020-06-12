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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يمدد الطوارئ في أرمينيا لـ13 يوليو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:54 ص
أرمينيا
أرمينيا
وكالات
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قالت أرمينيا اليوم الجمعة إنها مددت حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 13 يوليو المقبل مع تواصل الزيادة في الإصابات اليومية.

ورغم تمديد حالة الطوارئ، عاودت جميع قطاعات الاقتصاد تقريبًا العمل منذ إعادة فتح الشركات والأعمال في أوائل مايو لمنع انهيارها.

وفرضت الحكومة استخدام الكمامة في الأماكن العامة في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وقال نائب رئيس الوزراء تيجران أفينيان الأسبوع الماضي إن الحكومة عقدت العزم على إعادة الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من منتصف يوليو لمساعدة صناعة السياحة.

وسجلت أرمينيا، البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، 15281 إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد و258 حالة وفاة حتى اليوم الجمعة، وهي الأشد تضررا بالمرض في منطقة جنوب القوقاز.

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