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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: تنفيذ 416 مشروعًا تنمويًا بـ4.3 مليار جنيه بالدقهلية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:28 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية فى خطة العام الحالى 2019-2020 تبلغ 4.3 مليار جنيه، لتنفيذ 416 مشروعًا تنمويا، والتى تمثل 2.3% من جملة الاستثمارات العامة الموزعة.

ولفتت وزارة التخطيط إلى أن الحصة الأكبر من الاستثمارات العامة للمحافظة توجه لمشروعات قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 2 مليار جنيه، بما يعادل 46.3%، يليه قطاع النقل بقيمة 539 مليون جنيه تمثل 12.3%، ثم قطاع التعليم قبل الجامعة بقيمة 502 مليون جنيه بنسبة 11.5%، والتعليم العالى 429 مليون جنيه، والتنمية المحلية 314 مليون جنيه، وأخرى 511.6 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن محافظة الدقهلية واحدة من أكبر محافظات الجمهورية من حيث التعداد السكاني بنحو 6.6 مليون نسمة، تمثل 6.8% من إجمالى سكان الجمهورية و70.6% من سكان الريف، ويبلغ معدل الفقر بين سكان المحافظة 15.2%.

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