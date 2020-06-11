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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ابنة الفنان محمود مسعود: «مش لازم الناس تموت عشان تتكرم»

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:42 م
محمود مسعود
محمود مسعود
سناء إسماعيل
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قالت إيمان مسعود، ابنة الفنان الراحل محمود مسعود، إنها وأسرتها تفاجأوا بمظاهرة حب كبيرة على السوشيال ميديا، عقب رحيل والدها، معربة عن حزنها نتيجة عدم تكريم والدها فى حياته، خاصة أنه قدم الكثير للفن والفنانين، وتابعت: "مش لازم الناس تموت عشان تتكرم".

وأضافت إيمان مسعود، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها كانت تتمنى تكريم والدها بشكل يليق بتاريخه وهو على قيد الحياة.

وتابعت: "بيت بابا كان بمثابة أكاديمية فنية طلع منها فنانين كثر.. أحمد السقا كان يقول لبابا يا خال.. أنا فرحت وذهلت بكمية الحب لبابا".

ولفتت ابنة الفنان الراحل محمود مسعود، إلى أن والدها كان يعانى صحيًا خلال الفترة الأخيرة وفارق الحياة عقب اشتداد المرض عليه.

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