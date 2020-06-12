تفاصيل حفل آمال ماهر من أمام الأهرامات.. اليوم

يستعد المايسترو العالمى هانى فرحات والفنانة آمال ماهر لإقامة حفل غنائي بدون حضور جماهيري من أمام الأهرامات بمسرح الصوت والضوء اليوم الجمعة.ويتم بث الحفل في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة – 10 مساءً بتوقيت السعودية على الهواء مباشرة على قناة "MBC مصر" ومنصة "شاهد"، بالإضافة إلى بث الحفل على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالفنانة آمال ماهر.ويعد هذا الحفل هو الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة "كوفيد 19 – كورونا"، وتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.يذكر أن الفنانة آمال ماهر طرحت مؤخرًا أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية على "يوتيوب".أغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز، وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أشهر الأغاني الخاصة بها حفل أمال ماهر تنظيم شركه "2HO هانى فرحات ".