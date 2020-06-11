الحكومة توضح ضوابط عودة السياحة الوافدة إلى مصر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عودة السياحة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، سيكون في 3 محافظات وهم جنوب سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر.وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أنه سيتم عودة السياحة الوافدة من الخارج لهذه المدن الثلاث عبر الطيران العارض، كاشفا أن السائح في هذه المدن لن يسمح له بمغادرتها إلى القاهرة.وأعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عودة الطيران والسياحة في المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد بداية من أول يوليو المقبل.