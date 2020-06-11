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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الحكومة تكشف أسباب خفض ساعات حظر التجول

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:00 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
رباب الأهواني
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تحريك ساعات الحظر لتبدأ في الرابعة صباحا جاء بناء على المناشدات التي تلقيناها من الموظفين الذين يعملون خارج محافظاتهم، ويحتاجون لوقت أطول للوصول إلى العمل وبالتالي يخرجون من بيوتهم في ساعات مبكرة.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن العاملين في القطاع الزراعي وجهوا أيضا مناشدات لحاجاتهم للخروج مبكرا لجني الثمار.

وكان أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الاعلام، قد أكد أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد عقدت اجتماعها صباح اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي أكدت استمرار حظر حركة المواطنين لمدة أسبوعين مع تقليل عدد ساعاته على أن يبدأ من الثامنة مساء حتى الرابعة فجرا من صباح اليوم الثاني.



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