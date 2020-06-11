نصائح عند ذهابك للتسوق ضمن خطة «التعايش مع كورونا»

مع انتشار فيروس كورونا، في مصر، والعديد من دول العالم، أصبح الذهاب إلى التسوق أمر فى غاية الخطورة، إن لم تتبع الإجراءات الاحترازية بعناية، لحمايتك من العدوى.ومع اتجاه الحكومة إلى تطبيق "التعايش مع كورونا" نستعرض فى السطور التالية، مجموعة من النصائح حال ذهابك إلى التسوق، بحسب منظمة الصحة العالمية وخبراء التعقيم والتطهير:- أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة المحافظة على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين.- تجنب لمس عينيك وفمك وأنفك نهائيا.- قم بتعقيم يد عربة أو سلة التسوق، إن أمكن.-عليك ارتداء الكمامة عند تواجدك بالسوق.- بمجرد عودتك إلى المنزل، عليك أن تخلع الكمامة من الأطراف والتخلص منها بطريقة آمنة فى سلة قمامة محكمة.- ثم اغسل يديك جيدًا وكذلك بعد مناولة مشترياتك وتخزينها.- اتبع الإجراءت الاحترازية ولا تدع القلق ينتابك، حيث لم تُسجل حاليًا أي حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 انتقلت عن طريق الأطعمة أو معلباتها.- انتبه قبل غسل الفواكه والخضروات، اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون، ثم اغسلها جيدًا بمياه نظيفة جارية، خصوصًا إذا كنت تأكلها نيئة.