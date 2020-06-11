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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برقية تأييد من «الوفد» للسيسي في ملفي ليبيا وسد النهضة

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:56 م
السيسى
السيسى
إسلام نصير
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أرسل حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا إدارة القاهرة لملفي ليبيا وسد النهضة.

وأبلغ الحزب الرئيس بتفاصيل اجتماعه، الخميس؛ لمناقشة ما يجري على الساحة السياسية بشأن الأوضاع في ليبيا وسد النهضة، والذي انتهى إلى أنهم يدعمون الرئيس السيسي في اتخاذ ما ترونه بشأن ما يجري في ليبيا وسد النهضة ثقة بمواقفه الوطنية الشجاعة.

وشدد الحزب على أن حماية الدولة المصرية وحدودها وتماسك الجبهة الداخلية وحقوق مصر المشروعة في السيادة والأمن والأمان على حدودها وبداخلها هي مسؤوليتنا جميعًا وأننا لن نفرط في ذلك مهما كان الثمن.

وجاءت نص البرقية:
فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
احترامًا وتقديرًا

اجتمع حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بأعضاء المكتب التنفيذي وقيادات الحزب من الهيئة العليا وممثلين لكل من لجان الدفاع والأمن القومي بالحزب ولجنة الإعلام والعلاقات الخارجية والمرأة والشباب والهيئة البرلمانية لحزب الوفد؛ لمناقشة ما يجري على الساحة السياسية بشأن الأوضاع في ليبيا وسد النهضة.

وانتهى الاجتماع الذي اتسم بالديمقراطية سواء في مناقشاته أو ما أصدره من قرار استلهامًا من روح 30 يونيو من أن نكون على قلب وإرادة وتصميم رجل واحد من أن حماية الدولة المصرية وحدودها وتماسك الجبهة الداخلية وحقوق مصر المشروعة في السيادة والأمن والأمان على حدودها وبداخلها، هي مسؤولية الجميع وأننا لن نفرط في ذلك مهما كان الثمن.

ونعلن أن الوفد رئيسًا؛ وكذا كافة أعضاء الحزب ومؤسساته سواء الهيئة العليا أو المكتب التنفيذي وكذا كافة اللجان على مستوى المحافظات والمراكز والأقسام والقرى ولجان المرأة والشباب واللجان النوعية وكذا نواب الحزب في البرلمان نقف جميعًا ونؤيد سيادتكم بصفتكم رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة في اتخاذ ما ترونه بشأن ما يجري في ليبيا وسد النهضة ثقة تشهد لها مواقفكم الوطنية الشجاعة قبل 30 يونيو وفي 30 يونيو وبعد 30 يونيو، نحو بناء دولة عصرية حديثة.

وندعو القوى السياسية والحزبية والسياسية والوطنية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني في أن نكون أمام بيان موحّد بهذا المعنى، يؤكد أن الجبهة الداخلية بكامل تشكيلاتها وراء القيادة السياسية مؤازرة ومناصرة له في مواجهته لهذين الموضوعين (موضوع ليبيا – سد النهضة) بكل ما نملك من نفس ومال.

واختتم الحزب بيانه متمنيًا التوفيق للرئيس السيسي والدولة المصرية قائلًا: «وفقكم الله ورعاكم وسدد خطاكم نحو ما فيه مصلحة مصر والمصريين.. والله ولي التوفيق»

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