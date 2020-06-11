بنجلاديش: قطاع الصحة في صدارة أولويات الميزانية الجديدة

كشفت حكومة بنجلاديش، اليوم الخميس، عن ميزانية وطنية بقيمة 67 مليار دولار تولي أولوية لتحسين قطاع الصحة وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد19-).واقترح وزير المالية مصطفى كمال 3.45 مليار دولار تقريبا يتم تخصيصها للرعاية الصحية وهي زيادة بنسبة 23 بالمئة عن العام المالي السابق، وذلك في معرض تقديم ميزانية السنة المالية 2021-2020 أمام البرلمان.أسفرت الحائجة عن وفاة أكثر من ألف شخص في الدولة الواقعة بجنوب آسيا منذ مارس.وأصيب أكثر من 78 ألف شخص بالفيروس في بنجلاديش.وخصصت حكومة رئيسة الوزراء شيخة حسينة نحو 44 مليار دولار لتمويل التعليم والتكنولوجيا والضمان الاجتماعي والسلامة العامة والدفاع والنقل وتطوير الاتصالات إلى جانب مشاريع أخرى.من المقرر أن يناقش النواب المخصصات ومن المتوقع أن يمرروا الميزانية قبل السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو.