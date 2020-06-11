إحالة حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهن، بعد أن أُعيدَ حبس المتهمةِ الأولى، عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.واشتراك الباقين معهن في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهما برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانتها إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمها بذلك، وإخفائها أدلة للجريمة، ونشره أمور من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.