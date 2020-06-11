تطورات قضية حنين حسام والبلوجر مودة الأدهم الأخيرة بالتفصيل

- تفاصيل التحقيقات

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ألقت الأجهزة الأمنية في 21 ابريل القبض على "حنين حسام"، بتهمة بث فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض فيه على الفسق والفجور، وفي 15 مايو ألقت أجهزة الأمن القبض على "مودة الأدهم"؛ لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور أثناء اختبائها داخل كمبوند شهير بمدينة السادس من أكتوبر.وأمر النائب العام، المستشار حماده الصاوى بحبس المتهمتين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ وكشفت التحقيقات أن وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة "حنين حسام" ؛ لنشرها مقطع مُصوَّر أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها