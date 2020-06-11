«آراب ويكلي»: الكتلة الأوروبية تطالب بدعم مبادرة السيسي في ليبيا

أكدت صحيفة "آرب ويكلي" البريطانية، أن الكتلة الاوروبية تطالب بتسوية سلمية في ليبيا بينما تركيا عازمة على حل عسكري.وتابعت أن الاتحاد الأوروبي كثف جهوده الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية في ليبيا، حيث تعتبر تركيا المبادرة المصرية "غير قابلة للتصديق"، مما يعني ضمنيًا أنها ترغب في حل عسكري للصراع في شمال إفريقيا.وحث كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع أطراف النزاع في ليبيا على الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية والانخراط بشكل بناء في مفاوضات السلام.وقال بيان مشترك في 9 يونيو إن الجهود الدولية يجب أن تشمل "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمعدات العسكرية الموردة في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة من جميع مناطق ليبيا.وجاء البيان في أعقاب الجهود الدبلوماسية المتزايدة التي بذلتها ألمانيا ومصر للدفع بحل سياسي للأزمة الليبية، حيث تقاتل القوات الموالية للوفاق الوطني ومقرها طرابلس، بقيادة فايز السراج، الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التصعيد الأخير للقتال في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.كما ناقشت ميركل يوم الإثنين الوضع في البلاد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأبلغت ميركل السيسي أن المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة يجب أن تظل الهدف الرئيسي لعملية السلام.