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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إصابة قس بكورونا أثناء «الصلاة على المنتقلين» بالأقصر

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:19 م
القمص صرابامون الشايب
القمص صرابامون الشايب
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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أعلن القمص صرابامون الشايب، أمين دير القديسين الشايب بالأقصر، عن إصابة القس بيشاي نعمان راعي دير القديسين بالطود محافظة الأقصر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- »19، وحدث ذلك أثناء الصلاة على المنتقلين، وهو طقس روحي لايمكن منعه.

وأشار القمص صرابامون في بيان له إلى أن القس بيشاي يقضى الحجر المنزلي بدير القديسين، تحت رعاية الأنبا يوساب وإشراف الأطباء الأفاضل من طرفهـ مؤكدًا زن هذا المرض ليس عارا أو أمرا مشينا ويجب أن يُقابل بشجاعة ومنهج علاجي سريع.

وأكد أن الكثيرين أُصيبوا بالمرض ويُخفون ذلك وينقلون المرض للآخرين وبذلك يفقدون حياتهم، مشيرًا إلى أن القس المصاب بصحة جيدة والمرض تحت السيطرة والأمور فى تحسن مستمر.

وأضاف قائلًا" جميع تحاليل الآباء الكهنة وعائلاتهم والعاملين بالدير سلبية، ولو كان الأمر غير ذلك فلدينا الشجاعة الكاملة لنقول لكم بكل صراحة."

وواصل: نشكر مع عمق القلب أبينا الموقر نيافة الأنبا يوساب لاهتمامه الدائم بحالة أبينا الصحية وأيضا جميع الآباء الكهنة الموقرين والأطباء.

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