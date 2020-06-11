«فتوى الأزهر» يكشف تفاصيل «تحريم لعبة بابجي»

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك مجموعة من الضوابط يجب مراعاتها عند استخدام الألعاب الإلكترونية، حيث يجب مراعاة الأبعاد النفسية والبدنية حتى ننشئ جيلا يستطيع تحمل مهامه الأساسية.وأضاف الحديدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم أصدروا فتوى منذ عام وشهرين بمنع لعبة "البابجي" كونها لعبة تحث على العنف، وتسهل الضرب والدم والقتل والتفجير، ومن ثم تتكون صورة راسخة في النفوس، وتزداد معدلات الجرائم.وأضاف مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن اللعبة أصدرت تحديثا جديدا، يتضمن الركوع أمام صنم، معتبرا أنه نوع من العبث بالعقيدة، منوها بأنه إذا هان على الإنسان عقيدته، فلا يوجد شيء آخر أهم يحافظ عليه، لافتا إلى أنهم تمكنوا من حذف هذا التحديث على اللعبة.