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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبى يعلن استهداف مليشيات الوفاق غرب مدينة سرت

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:49 ص
ليبيا
ليبيا
وكالات
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أعلن الجيش الوطني الليبي، أن قواته الجوية نفذت عددًا من الهجمات استهدفت مليشيات حكومة الوفاق، بالضواحي الغربية لمدينة سرت في إطار عملية صدها عن التقدّم نحو المدينة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، في إفادة نقلتها بوابة"أفريقيا الإخبارية"، أمس الأربعاء: "إنه تم اليوم تنفيذ 5 طلعات قتالية على جبهة غرب سرت استهدفت قوات الوفاق بضربات موفقة على أرض مفتوحة".

وكان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق إسقاط طائرة تركية مسيرة قرب مدينة سرت، بالإضافة إلى قصفه لعدة أهداف تابعة للميليشيات الموالية لتركيا، في محاور شرق مدينة مصراتة.

ومن ناحية أخرى، شرعت اليوم الأربعاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين رفقة الهلال الأحمر الليبي في انتشال جثث عثر عليها في مقبرة جماعية بمدينة ترهونة أول أمس الثلاثاء.

وكانت العملية قد عرضت أول أمس صورا تُظهر انتشال خمسة جثامين متحللة من بئر ماء على عمق نحو 45 مترا بمنطقة "العواتة" الواقعة بين ترهونة وسوق الخميس امسيحل.

وإثر دخول مدينة ترهونة، عرضت أيضا مقاطع أخرى لأكثر من 100 جثة عثر عليها في مستشفى المدينة، بالإضافة لجثة كانت ملقاة في خزان مياه أرضي، وأخرى متحللة عثر عليها داخل سيارة في منطقة الساعدية جنوب طرابلس.

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