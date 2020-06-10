البحرية اليونانية تعترض سفينة تركية "محملة بالأسلحة" قبالة سواحل ليبيا

اعترضت البحرية اليونانية سفينة تركية محملة بالسلاح إلى ليبيا.أفادت مصادر إعلامية، بأن البحرية اليونانية اعترضت سفينة شحن تركية يشتبه في أنها "محملة بالأسلحة والذخيرة" قبالة السواحل الليبية.وأوضحت المصادر أن السفينة اليونانية المشاركة في عملية "إيريني" البحرية، والتي ترأسها إيطاليا، رصدت سفينة شحن تركية قبالة سواحل ليبيا وعلى متنها "أسلحة وذخائر"، فيما لم تعرف جهة رسوها في موانئ غربي ليبيا.