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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الطماطم والكركم» منها.. مشروبات تساعد على تقوية المناعة ضد كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:11 م
الطماطم
الطماطم
هاجر رضا
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بعد أن اجتاح فيروس كورونا المستجد جميع دول العالم وخطف مئات الآلاف من الناس، أصبح العالم على حافة الانهيار سواء كان اقتصاديًا أو من الأرواح التي نفقدها كل يوم، وكل لحظة، لذا نصح عدد من خبراء تغذية بتناول مشروبات طبيعية، للمساعدة على تقوية المناعة والوقاية من بعض الأمراض القاتلة.

ويرصد "الدستور" أبرز هذه المشروبات في سياق السطور التالية:-

شاي الكركم
يعتبر شاي الكركم من أهم المشروبات الطبيعية القادرة على تعزيز جهاز المناعة ومقاومة السرطان، كما يعالج الالتهابات، على الرغم من مذاقه الحار، ويعرف عنه رائحته العطرة، وهو مصنوع من مزيج الشاي الأسود والكركم وتوابل الأخرى.

وللكركم خصائص قوية مضادة للأكسدة، كما أظهرت الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة تساهم في تقليل خطر العدوى والإصابة بالأمراض.

ومن المعروف عن الكركم أنه يحد من مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يمكنه المساعدة في علاج تليف الكبد.

عصير التفاح والجزر
تحتوي هذه الفواكه على العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ، فيتامين ب6، فيتامين ج، البوتاسيوم وحمض الفوليك، ويساعد هذا المزيج الجسم على حماية نفسه والمحاربة ضد العدوى.

عصير البنجر
يحتوي عصير البنجر على العديد من العناصر الطبيعة، وهي البيتا كاروتين وفيتامين ج والكبريت والكالسيوم والحديد والمنجنيز والبوتاسيوم والكولين.

عصير البطيخ
وهو من أنواع الفاكهة الصيفية اللذيذة، والتي لها تأثير قوي على جهاز المناعة؛ لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والعديد من المغذيات الطبيعية الأخرى.

مشروب العرقسوس
يقوي جهاز المناعة ويعتبر مضاد للفيروسات ومضاد حيوي يعالج العدوى بالجهاز التنفسي والحساسية ويعالج السعال.

كما أنه يزيد المادة المخاطية التي تحمي جدار المعدة وتقلل إفراز الحامض بها ايضا يساعد على التئام القرحة.

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