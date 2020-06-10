المعمل الجنائي يفحص حرق كابل كهرباء بحلوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق كابل كهرباء فى منطقة حلوان بسبب زيادة الأحمال ووقوع ماس كهربى.كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كابل كهرباء فى منطقة حلوان، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق.