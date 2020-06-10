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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:28 ص
عينات دم
عينات دم
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أعلنت مجموعة "سوفت بنك" اليابانية العملاقة أن 0.43%، أي ما يعادل 191 من أصل 44 ألفا و66 عينة دم جمعتها الجهات الطبية من موظفي المجموعة والعاملين الطبيين وغيرهم في اليابان لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن نسبة الاختبارات الإيجابية للأجسام المضادة بلغت 1.79% بين العاملين في المجال الطبي، أي أعلى من الـ 0.23% بين العاملين في شركات مجموعة سوفت بنك وعملائها.

وأظهرت دراسة أيضًا أن بعض الأشخاص لديهم أجسام مضادة على الرغم من سلبية اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل "بي سي آر" المستخدم لتشخيص المرض.

وقد أجريت الاختبارات، التي تكشف عن العدوى السابقة بفيروس كورونا المستجد، في الفترة من 12 مايو وحتى 7 يونيو على 5850 عاملًا طبيًا و38216 موظفًا في 465 شركة.

وأطلقت الحكومة اليابانية أيضًا اختبارات الأجسام المضادة التي تستهدف حوالي 10 آلاف شخص على أمل استيعاب مدى انتشار الفيروس وتقييم توقعات أعداد الإصابة في حالة حدوث موجة ثانية، ومن المتوقع أن تساعد النتائج السلطات على تكوين نظرة مستقبلية لأعداد العدوى في حالة عودة ظهور المرض وتقدير عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى التطعيم بمجرد توفره.

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