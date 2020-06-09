وزير المالية: صرف زيادات المعاشات والعلاوة الدورية أول يوليو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تسعى لتخفيض نسبة العجز وتقليل الاقتراض من الخارج، لكن جائحة كورونا تطلب زيادة فى النفقات.وأضاف وزير المالية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك 8 مليارات جنيه زيادة في مخصصات وزارة الصحة بسبب الأزمة الحالية.وتابع: "أزمة كورونا في بدايتها كانت شديدة وهو ما أصاب المستثمرين بحالة من الهلع بالإضافة إلى توقف النشاط السياحي والتجارة العالمية كان له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، والأزمة ممتدة بسبب عدم وجود علاج حتى الآن".وأكد أن احتياجات الدولة مؤمنة وسيتم صرف زيادات المعاشات أول يوليو بالإضافة إلى صرف العلاوة الدورية والحافز الإضافي وتخفيض على ضريبة كسب العمل وغيرها.