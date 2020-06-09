مسيرة تجوب تركيا في منتصف الشهر الجاري للتنديد بانتهاكات أردوغان

دعا حزب الشعوب الديمقراطي التركي المواطنين الأتراك والأحزاب المعارضة للخروح في مظاهرات حاشدة يوم 15 يونيه، ضد الممارسات القمعية للنظام التركي تحت شعار «مسيرة الحرية والعدالة».وأعلن نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي، جارو بايلان، عن تنظيم الحزب لمسيرة احتجاجية جديدة تحت شعار «مسيرة الحرية والعدالة»، ودعا كل الأحزاب السياسية والمواطنين المدنيين الخائفين من التفوه بكلمة بسبب قمع النظام برئاسة رجب طيب أردوغان للمشاركة في تلك المسيرة. وأكد في لقاء مع قناة «تي 24» على يوتيوب أن هذه المسيرة ستكون نقطة تلاقي بين الشعب والأحزاب السياسية، حيث ستقضي على الخوف الذي يجتاح نفوس المواطنين والصحفيين وغيرهم.وأشار جارو إلى أن هذه المسيرة ستنطلق من عدة محافظات تركية في الوقت نفسه وعلى رأسها العاصمة أنقرة، وإسطنبول، وديار بكر، وأنها سوف تتوجه إلى أماكن مختلفة للمطالبة بالعدالة والحرية.وكان حزب الشعب الجمهوري الديمقراطي، قد عقد اجتماع طاريء، يوم السبت الماضي، الموافق 6 يونيو الجاري، على خلفية اعتقال نائبي الحزب ليلى جوفان، وموسى فاريس أوغلو ورفع الحصانة عنهم من البرلمان التركي.وقرر نواب الحزب أن المسيرة ستجرى في 15 من الشهر الجاري، مشيرين أن المسيرة ستبدأ من أنقرة متجهة إلى عدة أماكن في تركيا.ويُذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي، نظم في الفترة الماضية مسيرة احتجاجية أمام مقر البرلمان، وخرجت على رأسها نائبة الحزب ميرال دانش بشتاش، للتنديد بانتهاكات أردوغان بحق النواب، واعتقال نائبين من الحزب ورفع الحصانة عنهم، في إطار محاولة أردوغان لتصفية وإبادة الأكراد.