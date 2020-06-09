رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسيرة تجوب تركيا في منتصف الشهر الجاري للتنديد بانتهاكات أردوغان

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:11 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
طباعة
دعا حزب الشعوب الديمقراطي التركي المواطنين الأتراك والأحزاب المعارضة للخروح في مظاهرات حاشدة يوم 15 يونيه، ضد الممارسات القمعية للنظام التركي تحت شعار «مسيرة الحرية والعدالة».

وأعلن نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي، جارو بايلان، عن تنظيم الحزب لمسيرة احتجاجية جديدة تحت شعار «مسيرة الحرية والعدالة»، ودعا كل الأحزاب السياسية والمواطنين المدنيين الخائفين من التفوه بكلمة بسبب قمع النظام برئاسة رجب طيب أردوغان للمشاركة في تلك المسيرة. وأكد في لقاء مع قناة «تي 24» على يوتيوب أن هذه المسيرة ستكون نقطة تلاقي بين الشعب والأحزاب السياسية، حيث ستقضي على الخوف الذي يجتاح نفوس المواطنين والصحفيين وغيرهم.

وأشار جارو إلى أن هذه المسيرة ستنطلق من عدة محافظات تركية في الوقت نفسه وعلى رأسها العاصمة أنقرة، وإسطنبول، وديار بكر، وأنها سوف تتوجه إلى أماكن مختلفة للمطالبة بالعدالة والحرية.

وكان حزب الشعب الجمهوري الديمقراطي، قد عقد اجتماع طاريء، يوم السبت الماضي، الموافق 6 يونيو الجاري، على خلفية اعتقال نائبي الحزب ليلى جوفان، وموسى فاريس أوغلو ورفع الحصانة عنهم من البرلمان التركي.

وقرر نواب الحزب أن المسيرة ستجرى في 15 من الشهر الجاري، مشيرين أن المسيرة ستبدأ من أنقرة متجهة إلى عدة أماكن في تركيا.

ويُذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي، نظم في الفترة الماضية مسيرة احتجاجية أمام مقر البرلمان، وخرجت على رأسها نائبة الحزب ميرال دانش بشتاش، للتنديد بانتهاكات أردوغان بحق النواب، واعتقال نائبين من الحزب ورفع الحصانة عنهم، في إطار محاولة أردوغان لتصفية وإبادة الأكراد.

موضوعات متعلقة

وحدات من الجيش الوطنى الليبى تدخل حقول النفط فى الجنوب

حنين حسام «إفراج».. رفض استئناف النيابة

شاكر: توجد أخطاء بالفواتير.. و24.5 مليار جنيه استثمارات الكهرباء

مستشار المفتي يحذر من محاولة الجماعة الإرهابية «عثمنة التاريخ»

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي يصدر بيانًا بشأن سد النهضة

مستشار المفتي يحذر من محاولة الجماعة الإرهابية «عثمنة التاريخ»

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

شاكر: زيادة أسعار الكهرباء 19.1% بدلًا من 21.2%

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

نجم الساعة

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

الصحة

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

منوعات

الأمطار والفيضانات تسبب اضطراب حياة 93500 شخص في هونان الصينية

كوريا الجنوبية تكتشف علاجا للحيوانات المصابة بكورونا

ظهرت.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر

بوابة الأزهر.. نتيجة أبحاث الأزهر الشهادة الإبتدائية والإعدادية 2020 برقم الجلوس azhar

مقالات الرأي
ماجد حبته
باول لن ينتخب ترامب!
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
المزيد

الثقافة

«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم المغربي «جوق العميان» أونلاين

«فرانكشتاين في بغداد» بالقائمة الطويلة لجائزة دبلن الدولية للآداب

«معوض» يحصد جائزة الترجمة الإسبانية عن ترجمته لـ«العوالم المفقودة»

ياسر شعبان يخص «الدستور» بقصيدته «لأننا طيبون وإنسانيون جدًا»