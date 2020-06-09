القبض على 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الخليفة

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في منطقة الخليفة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا بورود معلومات لوحده البحث الجنائى بقسم شرطة الخليفة بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات.انتقلت الأجهزة الامنية وتم ضبط 4 عاطلين حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بذات العقار.عثر بداخلها على حفرة قطرها متر بعمق 5 أمتار، أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.