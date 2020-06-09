بدء صرف معاشات المتخلفين عن موعدهم

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات من تخلف عن المواعيد خلال شهر يونيو الجارى، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع التكدس والزحام أمام منافذ الصرف.وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية A.T.M وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتبارًا من الأول من يونيو.أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر، وخصص لأصحاب المعاشات البالغة قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه وعددهم مليون قائم بالصرف يومي الأحد والإثنين الموافقين (7-8) من شهر يونيو.