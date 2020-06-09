حنين حسام «إفراج».. رفض استئناف النيابة

رفضت غرفة المشورة بمحكمة العباسية، اليوم الثلاثاء، استئناف نيابة شمال القاهرة على قرار إخلاء سبيل طالبة كلية الآثار حنين حسام، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة التيك توك»، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وتأييد قرار الإخلاء.كانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.