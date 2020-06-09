ضبط صاحب محل يروج أسلحة صوت على «فيسبوك»

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط صاحب محل لبيع أدوات الصيد، يروج أسلحة الصوت عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في منطقة الزيتون.وتم القبض عليه وبحوزته "12 طبنجة صوت، 250 طلقة صوت، جرابين طبنجة أدوات تنظيف الأسلحة، هاتف محمول، دفتر فواتير".وأقر بترويجه لبيع الطبنجات الصوت دون اشتراط حصول المواطنين على ترخيص بحيازة هذه النوعية من الأسلحة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.