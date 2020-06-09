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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

7 قطاعات تهبط بمؤشرات بورصة دبي بمستهل التعاملات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:00 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران
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هبطت أسهم مؤشرات 7 قطاعات رئيسية ببورصة دبي، ما انعكس بالتبعية على أداء المؤشر العام لسوق دبي المالى، والذى تراجع بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تداولات الأسبوع، بنسبة 1.40% خاسرًا 30.48 نقطة ليصل إلى مستوى 2133.60 نقطة.

وبلغ حجم التداول 203.9 مليون سهم محققة ما قيمته 156.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2491 صفقة لعدد 30 سهمًا، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات 2.06%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.98%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.08%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.20%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.19%، فيما تراجع 22 سهمًا، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.54%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.32%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 14.6 مليون ورقة بقيمة 42.6 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن اجتماع مجلس الإدارة أمس الاثنين، وناقش المجلس أداء الشركة وما كان لفيروس كورونا من تأثير على الاقتصاد المحلي والعالمي والآثار المستقبلية، التى يمكن أن تترتب عليه، ومن مبدأ التحوط والحفاظ على ملاءة الشركة المالية في هذه الظروف الاستثنائية وغير المتوقعة، وقرر المجلس تعديل التوصية السابقة إلى الجمعية العمومية بخصوص توزيع الأرباح لتصبح على أولا توزيع أرباح نقدية بقيمة 5% (5 فلس للسهم الواحد)، ثانيًا توزيع أسهم منحة بنسبة 15% (15 سهم لكل 100 سهم).

وفي سياق آخر أعلنت شركة أورينت للتأمين، عن اجتماع مجلس الإدارة أمس الاثنين، من خلال تقنية الفيديو، وأسفر الاجتماع عن اعتمدا الإجراءات المتخذة لسير العمليات بالشركة، وتمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

فيما أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن اجتماع مجلس الإدارة الثالث لسنة 2020، يوم 11 يونيو الجاري، في الساعة 12 ظهرًا، وذلك لمناقشة نشاطات وأعمال الشركة.

بينما أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن موافقة مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم المصرف الصادرة، وذلك لمدة 90 يوم ابتداءً من أمس الاثنين.

وفي السياق ذاته أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعد إصدار الصكوك المتبقية البالغة 200 مليون دولار أمريكي، يأتي هذا الإصدار تباعًا للإصدار الناجح لصكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في وقت سابق خلال شهر يناير من عام 2020، وسيتم توظيف عائدات إصدار الصكوك لتعزيز الميزانية العمومية وتنويع مصادر الدخل.

وفي سياق منفصل قالت شركة الاتحاد العقارية، إن كافة المعلومات الجوهرية لديها، قد تم الإفصاح عنها، وفقًا لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها، وأن حركة سعر السهم وحجم تداوله مؤخرًا منوط بالقرارات الاستثمارية للمستثمرين، جاء ذلك ردًا على طلب سوق دبي المالي بإصدار إفصاح يتعلق بسعر وحجم التداول على السهم.

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