رقم قياسي جديد للغواصة الصينية غير المأهولة «هايدو-1»

سجلت الغواصة الصينية غير المأهولة "هايدو-1" رقما قياسيا وطنيا جديدا للغوص في عمق البحر بغوصها لمسافة 10907 أمتار تحت سطح بحر في خندق ماريانا بالمحيط الهادئ.وقال أعضاء في فريق المهمة من معهد شنيانج للأتمتة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، لمراسل شينخوا إن الغواصة غاصت إلى أكثر من 10 آلاف متر لأربع مرات في قطاع "تشالنجر ديب" في خندق ماريانا أثناء الرحلة.وانطلق الفريق في المهمة في 23 أبريل ورجع إلى مقاطعة لياونينج بشمال شرقي الصين أمس الإثنين.وأثناء عمليات الغوص في عمق البحر، قام الباحثون باختبارات للرصد عالي الدقة للأعماق والتشغيل اليدوي للآلات والرصد الصوتي وتحديد المواقع ونقل مقاطع الفيديو عالية الوضوح.إلى جانب ذلك، جمعت الغواصة عينات من أعماق البحر والتقطت صورا عالية الدقة للبيئة الجيولوجية.