فريق «تي منراتي» يهنئ الأنبا إشعياء بـ«أب وراعي»

أطلق فريق «تي منراتي» للترانيم القبطية التابع لإيبارشية طهطا وتوابعها، ترنيمة جديدة بعنوان «أب وراعي» احتفالًا بتكذار عيد السيامة الـ40 لمطران الإيبارشية الأنبا إشعياء.كما بعث كهنة إيبارشية طهطا والخدام رسائل تهنئة لنيافته عبر مقاطع فيديو، للتهنئة بعيد سيامته.ويعد الأنبا إشعياء هو المطران الأول لإيبارشية طهطا وجهينة وتوابعها، حيث كانت إيبارشية واحدة ضمن مطرانية طما وأبوتيج وطهطا، وتم تقسيمها خلال عهد الراحل البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى إيبارشية أبوتيج الذي يرأسها الأنبا أندراوس وإيبارشية طما الذي ترأسها عقب التقسيم الراحل الأنبا فام، وعلى مطرانية طهطا وجهينة الأنبا إشعياء.