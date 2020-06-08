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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش السوري يصد هجوما لميليشيات أردوغان

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:08 م
الجيش السوري
الجيش السوري
آية حسني
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تصدت وحدات الجيش الوطني السوري، الإثنين، لهجوم عنيف شنته الميليشيات الإرهابية التابعة لقوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمجموعات من الانتحاريين والعربات المفخخة على محور الطنجرة والفطاطرة في منطقة الغاب الشمالي بريف حماة الشمالي الغربي.

وقال مصدر عسكري لوكالة الإنباء السورية «سانا» إن المجموعات الإرهابية المسلحة بمنطقة الغاب الشمالي شنت هجومًا بالعربات المفخخة والانتحاريين على نقطتين من نقاطنا العسكرية في بلدتي الطنجرة والفطاطرة.

وأضاف المصدر أنه وبعد اشتباكات عنيفة استمرت عدة ساعات تمت استعادة السيطرة التامة على النقطتين وتكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة في الأفراد، والاستيلاء على أسلحتهم وتدمير عربة دفع رباعي مزودة برشاش 14.5، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد إرغام فلول الإرهابيين على الفرار، تاركين وراءهم جثث قتلاهم وأسلحتهم.

وذكرت "سانا" إن تنظيمات، تتبع لإرهابيي جبهة النصرة وتتلقى الدعم من أردوغان، تنتشر في عدد من قرى وبلدات ريف إدلب وأجزاء من الغاب الشمالي شمال غرب حماة، وتقوم بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة ومواقع الجيش العربي السوري بريفي حماة وإدلب.

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