«بعد 9 سنوات».. إيران تصادق على مشروع قانون لحماية الأطفال

صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الإثنين، على مشروع قانون لدعم حقوق الأطفال والمراهقين في إيران، بعد ما يقرب من عقد من المشاجرات القانونية.وقال المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخوداي، إن المجلس قرر أخيرًا أن "مشروع قانون حماية الأطفال والمراهقين لا يتعارض مع الشريعة والدستور".واستنادًا إلى مشروع القانون، الذي تم تمريره الآن فإن الطفل هو شخص لم يصل إلى سن البلوغ الشرعي"، ويتم تعريف المراهقين على أنهم "أشخاص دون سن الثامنة عشرة".بموجب القانون المدني لعام 2007، يحظر الزواج في إيران قبل سن الرشد، ومع ذلك، فإن سن الرشد في إيران هو ثماني سنوات وتسعة أشهر للفتيات وخمسة عشر سنة قمرية للأولاد.