«داعش» يجند مرتزقة لصالح تركيا للقتال في ليبيا

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، ومقره لندن، النقاب عن أن الاستخبارات التركية تشرف على فصيل يضم عشرات المسلحين من داعش مهمتهم تجنيد مرتزقة لصالح تركيا للقتال في ليبيا.وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين: «إن عناصر في داعش بالشمال السوري يجندون مرتزقة لصالح تركيا للقتال في ليبيا»، موضحا أن العناصر تتواجد في سوريا على بعد أمتار من الحدود التركية تحت أنظار القوات التركية، ويعملون بالتنسيق مع الاستخبارات التركية.وأوضح المرصد أن التنظيم يعمل على تجنيد مرتزقة لصالح تركيا بقوة السلاح، مضيفا: "إن الفصيل يتألف من مقاتلين عراقيين، مهمتهم تنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات وتفخيخ، علاوة على مطاردة مسلحي داعش الأجانب، الذين يحاولون الهرب باتجاه الأراضي التركية، وترك القتال للأتراك في سوريا وليبيا".