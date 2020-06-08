مستشار الرئيس لشؤون الصحة يزف بشرى سارة حول علاج كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن هناك معلومات مؤكدة بأن شركة "استرا زينكا" متعددة الجنسيات إنجليزية سويدية بكامبريدج، بتعاونها الوثيق مع جامعة أكسفورد، توصلت لمراحل نهائية لإنتاج تطعيم أو لقاح ضد فيروس كورونا.وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز"، أن التجارب الإكلينيكية الأولية في المرحلة الثانية ووصلت لنسبة نجاح كبيرة، موضحًا أن رئيس الشركة أعلن رسميًا، أنه في خلال سبتمبر 2020 سينتج 400 مليون جرعة من التطعيم وسيتم توزيعها بالعدل بين جميع دول العالم.وأكد، مستشار الرئيس، أن الشركة أعلنت أنها ستنتج اللقاح من دون مكسب، أي سيباع بتكلفة الإنتاج، موضحًا أنه بعد إعلان الشركة البدء في توزيع اللقاح بالعدل على دول العالم، فإن مصر ستطلب كمية من هذا التطعيم عند ثبوت نجاحه.وأشار، إلى أن هناك شركات أخرى في جميع انحاء العالم في الولايات المتحدة وأوروبا والصين تسعى لإنتاج مثل هذا اللقاح بحيث يكون هناك كميات عالمية تكفي لأكبر عدد ممكن من سكان العالم.