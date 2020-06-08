مقدمة «صباح البلد»: مصر بذلت جهودًا كبيرة لحماية صحة المواطن (فيديو)

قالت الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن الحياة جميلة، وعلى الجميع حب الحياة، والجميع يجب أن يعلم أن الله يأتى بالخير للجميع، لافتة إلى أن اليوم يمثل احتفال بالذكرى السادسة لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية.وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال حديثها بالبرنامج المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن هناك أشياء جميلة تمت خلال الفترة الماضية منذ تولي الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن أهم القضايا التى تم حلها فى الفترة الماضية هى قضية العشوائيات.وأكدت مقدمة برنامج "صباح البلد"، أن ملف الخدمة الصحية كان لها دور كبير، منوهة بأن الدولة المصرية قامت بمجهود كبير من أجل صحة الإنسان، حيث نال الملف اهتماما كبيرا من الدولة.وأشارت إلى أن هناك 6 مبادرات للصحة تمت خلال الفترة الماضية وتحديدًا فى الـ 6 سنوات الأخيرة.