جحود زوج وتنمر الجيران يدفع مصرية لخدمة مصابي كورونا

قالت عزة محمد، إن الدافع وراء تطوعها لمساعدة مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هو تنمر أحد الجيران بمصابة الوباء وتخلى زوجها عنها، موضحة أن المصابة تواصلت هاتفيًا بها وأخبرتها أن زوجها تركها وأخذ الأبناء معه، وأخبر أهل قريته أن زوجته مصابة بـ(كوفيد -19).وأضافت عزة، في مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، الذي يقدمه وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية أن المريضة اتصلت بها وأخبرتها أنها فى المنزل ولا تستطيع الخروج ولم تتناول الطعام منذ يومين.وتابعت أنها قررت مساعدة مصابي كورونا، لأن هناك نقص في وعي المواطنين تجاه الوباء القاتل: "تعرضت لهجوم شديد بسبب مساعدتي للمرضى بسبب عدم وجود وعى"، مؤكدة أن سبب زيادة أعداد المصابين بالفيروس هو خوف المصابين من الإعلان عن أنه مصاب ولا يذهب إلى المستشفى، خشية التنمر الذي سيتعرض له من قبل الجيران.