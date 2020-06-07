كاتب سوداني: الخرطوم لن تدعم أي خيار يضر مصر بمسألة سد النهضة

قال محمد علي فزاري رئيس تحرير جريدة الخرطوم توداي، إن الموقف السوداني من سد النهضة يكمن في أن يجب ألا تتخذ إثيوبيا موقفًا أحادايا يمس مصلحة السودان أو مصر بكل تأكيد.وأضاف فزاري، في مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، اليوم الأحد، أن موقف الخارجية السودانية واضح بأنها لا يمكن أن تكون مع أي خيار يضر بأي مصلحة من الدول الثلاث، لافتا إلى أن السودان لا يمكن أن يكون محايدا في هذا الشأن.وبشأن التصريحات «القوية» لوزيرة الخارجية السودانية، قال الكاتب الصحفي السوداني، إنه في حال تعنت الجانب الإثيوبي سيكون هناك «سيناريوهات أخرى» ورد «قوي»، أنها ربما كانت تقصد أنها ستتخذ إجراءات دبلوماسية.