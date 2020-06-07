«جمال الحريم» مسلسل جديد للموسم الشتوي.. وجومانا مراد مرشحة للبطولة

تستعد المخرجة منال الصيفي للدخول في تجربة إخراجية جديدة من خلال مسلسل جديد من 45 حلقة للموسم الشتوي من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي في مسلسل باسم "جمال الحريم".المسلسل تعاقدت عليه منال الصيفي شهر فبراير الماضي عقب نجاح تجربتها الماضية "بلا دليل" الذي قدمته العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا من بطولة درة وخالد سليم من خلال مسلسل مليء بالإثارة والتشويق، والمسلسل الجديد انتهت مؤلفته سوسن عامر من كتابة الـ45 حلقة كاملين.ومن المقرر أن تبدأ تصوير العمل خلال الأسابيع القادمة بعد انتهاء كافة الترتيبات الخاصة بالعمل، وعلمت "الدستور" من مصادر مقربة من العمل ترشيح النجمة جومانا مراد للعودة بقوة للوقوف على بطولة هذا العمل مع بعض الفنانات بعد أدائها المميز في مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، وستحدد المخرج والشركة الأبطال بشكل نهائي خلال الأيام القادمة وسيتم الإعلان عن التفاصيل.