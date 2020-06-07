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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنائس تحتفل بعيد العنصرة بقداسات استثنائية.. وغدا بدء صوم الرسل

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:23 ص
كنيسة
كنيسة
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بعيد العنصرة، أو عيد حلول الروح القدس، وذلك بإقامة طقوس صلوات القداس الإلهي.

وعيد العنصرة هو أحد الأعياد السيدية الكبري بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ وهو ذكرى حلول الروح القدس في تلاميذ السيد المسيح بعد صعوده بعشرة أيام.

وبدأت الكنيسة القبطية في الاحتفال بعيد العنصرة منذ القرن السابع الميلادي ويعد أحد العنصرة من أحد الأعياد السيدية الكبرى.

وتنظم الكنائس المسيحية على مستوى الكرازة المرقسية، اليوم الأحد ثاني صلوات القداس الإلهي بعد إغلاق دام لمدة شهرين، وذلك بعد قرار المجمع المقدس بإقامة القداسات الإلهية في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، والذي حل اليوم وأحد عيد العنصرة والذي يحل اليوم الأحد وذلك دون حضور شعبي مقتصرا على 6 أفراد من الكهنة والشمامسة معًا؛ وذلك نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجدcovid - 19.

وفي سياق آخر، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الاثنين صوم الرسل الذي يستمر شهرًا كاملًا وينتهى في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.

ووفقًا لمصادر كنسية مطلعة أكدت في تصريحات خاصة لـ"الدستور "؛ فإن البابا تواضروس الثاني يقضي صوم الرسل بين دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون؛ والكاتدرائية المرقسية بالعباسية ليتابع من خلالهما شئون الأقباط في مصر والمهجر.

وأضافت المصادر أن الأديرة القبطية تواصل إغلاق أبوابها أمام الأقباط خلال فترة صوم الرسل وذلك ليعيش رهبان الأديرة في خلوة روحية خلال فترات الصوم بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.

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