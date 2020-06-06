رئيس لجنة مكافحة كورونا: الصحة توفر العلاج لمرضى العزل المنزلي

شدد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على ضرورة تطبيق العزل المنزلي لمن يعاني من أعراض بسيطة لفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هناك أمراضا مزمنة، ومرضى السمنة المفرطة والأورام يجب أن يتم عزلهم منزليًا.وأوصى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، مساء السبت، بضرورة أخذ الاحتياطات حتى لا يتم نقل العدوى لأي شخص من أفراد الأسرة، مؤكدًا أن وزارة الصحة توفر حاليا العلاج لكل مرضى العزل المنزلي.كما نصح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بضرورة استخدام الأدوات مرة واحدة، مشددًا على ضرورة ارتداء الأدوات الوقائية من الفيروس في حالة التعامل مع المريض المعزول.