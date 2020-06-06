«اتصالات سرية».. أعضاء في حزب أردوغان يدعمون «باباجان»

أجرى أعضاء من حزب العدالة والتنمية التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، اتصالات سرية مع حزب الديمقراطية والتقدم برئاسة على باباجان، وفقًا لما أوردته صحيفة «يني تشاغ» التركية.وذكرت الصحيفة التركية تحت عنوان "الدعم السري من أعضاء العدالة والتنمية لباباجان"، أن عددًا من نواب وأعضاء العدالة والتنمية وكوادره تواصلوا مع حزب باباجان (ديفا)، حسبما جاء في مقالة الصحفي فاتح إيرجين.ومن جانبه، أوضح إيرجين أن مسؤولًا داخل حزب «ديفا» قال بشأن التواصل مع حزب أردوغان: «لقد رأينا مرة أخرى أن المواطنين الأتراك غير راضين عن الوضع الحالي بتركيا، وهناك من يشارك هذا الاستياء من قاعدة حزب العدالة والتنمية، وينقلون دعمهم لنا حينما نلتقي مع مواطنينا من داعمي حزب العدالة والتنمية في الأماكن التي توجهنا إليها».وسبق أن كشف رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، في بث مباشر على قناة «جمهورييت» التركية، أن الحزب ينتهج خطتين في الوقت الحالي لخوض الانتخابات، مضيفًا أن إحداهما تتمثل في هيكلة الحزب في 40 مقاطعة حتى يستطيع خوض الانتخابات بشكل قانوني.