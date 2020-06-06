داود أوغلو: مستعدون للإطاحة بأردوغان من أجل مستقبل تركيا

تحرك حزب المستقبل التركي، برئاسة أحمد داود أوغلو، للتنسيق مع الأحزاب التركية كافة في ضوء الاستعداد للانتخابات التركية المبكرة، من أجل الإطاحة بنظام الرئيس رجب طيب أردوغان.وأوضح أحمد داود أوغلو، خلال لقائه اليوم السبت، مع نائبه أيهان سفر أوستون، ورئيس محافظة صقاريا للحزب، أندر سيربس، وأعضاء الحزب بمدينة صقاريا، أن هذه التحركات تأتي من أجل مستقبل البلاد وسلام الأمة.وذكر موقع "تركيا الآن"، أن داود أوغلو، كان قد أسس مؤخرًا حزب «المستقبل» بعد انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبدأ تنفيذ مخطط للتوسع السياسي في أغلب أنحاء تركيا، حتى نجح في الانتهاء من تشكيلات الحزب في 53 مدينة تركية خلال وقت قصير.وأضاف داود أوغلو أن "تركيا لا يمكنها تحمل السياسة التي تخلق حوائط وجدرانا بين الأحزاب السياسية، كما أن مستقبل البلد وسلام الأمة ليس من اختصاص حزب واحد"، معلنًا الاستعداد للتنسيق مع الأحزاب دون الانحياز لأي منها.