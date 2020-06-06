المصل واللقاح يحذر من القلق عند الإصابة بكورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن معرفة ذروة فيروس كورونا يمكن تحديدها عند بداية انخفاض معدل الإصابة، منوهًا بأن انتقال فيروس كورونا من شخص لشخص يفقد الفيروس جزءًا من قدرته الجينية.وحذر "الحداد"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، من الشعور بالقلق عند الإصابة بفيروس كورونا، حتى لا يهتز أداء الجهاز المناعي، وتتطور الحالة المرضية.وأوضح أن كبار السن هم المعرضون لانتكاسة عند الإصابة بفيروس كورونا، ولهذا يجب أن يتم عزلهم في المستشفى لتلقي رعاية طبية دقيقة، أما الغالبية العظمى من المصابين يمكن علاجهم في المنازل.