الجزائر تُجلى 266 من مواطنيها العالقين فى دبى

وصلت إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، السبت، طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مطار دبي الدولي بالإمارات العربية المتحدة وعلى متنها 266 مواطنا جزائريا.قال طاهر علاش، المدير العام لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطار بالجزائر في تصريحات اليوم: "إن العائدين خضعوا لكل إجراءات الوقاية والفحص لدى وصولهم إلى المطار".وتأتي هذه الرحلات في إطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوي، طبقا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بضرورة اجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفسي وباء كورونا.وأجلت السلطات الجزائرية منذ بداية أزمة الكورونا أكثر من 9 آلاف مواطن كانوا عالقين بالخارج.