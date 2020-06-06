«قدسنى».. مؤتمر «أون لاين» لشباب كنيسة العذراء والأنبا بولا بالمنيا

أطلقت إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، بمناسبة عيد حلول الروح القدس، مؤتمر لشباب كنيسة العذراء والأنبا بولا بالمنيا، "أون لاين".وانطلقت فعاليات المؤتمر تحت عنوان "قدسني"، والذي يضم عددا من الفقرات المتنوعة يشاركها قادة المؤتمر للشباب "أونلاين"، والتي تشمل صلوات وعظات روحية ودراسة كتاب مقدس.يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحتفل برئاسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم السبت، بعشية عيد العنصرة وهو العيد الذي حل فيه الروح القدس على التلاميذ عقب صعود السيد المسيح إلى السماء بـ10 أيام متتالية، أي عقب مرور 50 يومًا من قيامة السيد المسيح.