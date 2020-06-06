النظام السياسي الإسرائيلي يرجح التوجه لانتخابات رابعة في 2021

يرجح النظام السياسي لدى الاحتلال الإسرائيلي أنه سيتم التوجه لانتخابات رابعة خلال عام 2021، في ظل الصعوبات التي يواجهها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، في تطبيق السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق أغوار.وقالت القناة الـ12 في تلفزيون الاحتلال، إن الهدف الذي يحافظ على استمرار الحكومة الحالية هو تمرير الميزانية وتطبيق السيادة، وفي حال عدم القدرة على تنفيذ الأخيرة فمن المرجح التوجه لانتخابات جديدة.وأعلن رؤساء المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، رفضهم لأن تكون عملية فرض السيادة مقابل الموافقة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.وقال مصدر إسرائيلي إن الإدارة الأمريكية اشترطت أن يكون هناك إجماعا إسرائيليا على تنفيذ خطة فرض السيادة، من أجل الإعلان عن دعمها بشكل كامل.