إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

استقبل مستشفى وادى النطرون المركزى اليوم، 10 أشخاص من العمال الزراعين مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى.البداية تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة عمالة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه إسكندرية كيلو ٩٥ ووجود مصابين.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف وبالفحص تبين إصابة كل من "-محمد عطيه الشرقاوي" ١٥ سنة، و"إبراهيم نصر ابراهيم" ١٧ سنة، و"فرحات خميس حجاج"٣٢ سنة، و"شعبان محمود الشحات" ١٧ سنة، و" رمضان عطيه الشرقاوي" ٢٦ سنة، و"محمد معوض واعر" ٢٠ سنة، و"سعيد عطية أحمد " ٢٧ سنة، و"مختار محمد أحمد" ٢٠ سنة، و" فارس عبد الحميد واعر" ١٧ سنة، و" محمد عوض عبد المطلب "٢٢ سنة، وجميعهم من العشر آلاف أبو المطامير.تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة.